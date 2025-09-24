Hurricanes' Frederik Andersen: Defending home crease
By RotoWire Staff
• 1 min read
Andersen will serve as the starting netminder during Wednesday's preseason game at home against Florida, Panthers play-by-play announcer Steve Goldstein reports.
Andersen made 22 regular-season appearances for the Hurricanes last year and went 13-8-1 with a 2.50 GAA and .899 save percentage. After signing a one-year extension with Carolina during the offseason, he'll likely split goaltending duties with Pyotr Kochetkov this year.
More News
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Bows out of playoffs•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Receiving start in Game 5•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Spoils sweep with shutout•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Exits ice first•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Pulled after two periods in Game 2•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Slated to start Game 2•