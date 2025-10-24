default-cbs-image
Andersen is slated to start on the road against Colorado on Thursday, per Bailey Curtis of DNVR Sports.

Andersen and Brandon Bussi had been in a rotation recently, but it seems that will end with Andersen set to make his second straight start. The 36-year-old Andersen has a 3-1-0 record, 2.46 GAA and .894 save percentage in four appearances this year. Colorado is tough matchup -- the Avalanche are tied for fifth in goals per game with 3.43.

