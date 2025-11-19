Hurricanes' Frederik Andersen: Expected to start Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Andersen is set to start on the road against Minnesota on Wednesday, per Jessi Pierce of NHL.com.
Andersen will attempt to get back into the win column after going 0-1-1 while allowing seven goals on 50 shots (.860 save percentage) across his past two appearances. He's 5-4-1 with a. 3.09 GAA and an .886 save percentage in 10 outings this year. He stopped 21 of 24 shots en route to a 4-3 win over the Wild on Nov. 6.
