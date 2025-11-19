Andersen is set to start on the road against Minnesota on Wednesday, per Jessi Pierce of NHL.com.

Andersen will attempt to get back into the win column after going 0-1-1 while allowing seven goals on 50 shots (.860 save percentage) across his past two appearances. He's 5-4-1 with a. 3.09 GAA and an .886 save percentage in 10 outings this year. He stopped 21 of 24 shots en route to a 4-3 win over the Wild on Nov. 6.