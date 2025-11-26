Andersen will tend the twine at home versus the Rangers on Wednesday, Ryan Henkel of The Hockey News reports.

Andersen is mired in a four-game losing streak, allowing 13 goals on 89 shots (.854 save percentage) in that span. He's alternated starts during that stretch, but Andersen looks to be in line for a larger workload in the absence of Pyotr Kochetkov (lower body). The Rangers have scored just 12 goals over their last six games, going 2-4-0 in that span, so this could be a good chance for Andersen to get on track.