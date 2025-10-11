Hurricanes' Frederik Andersen: Set to face Philadelphia
By RotoWire Staff
• 1 min read
Andersen will play between the pipes in Saturday's home game against Philadelphia.
Andersen stopped 19 of 22 shots in a 6-3 win over New Jersey in his season debut Thursday. Andersen will likely split the workload fairly evenly with Pyotr Kochetkov (lower body) this season, but the 36-year-old Andersen will probably be leaned on heavily while Kochetkov is on the shelf. Brandon Bussi will be Andersen's understudy Saturday.
