Hurricanes' Frederik Andersen: Slated to start Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Andersen is expected to start on the road against Washington on Saturday, per Walt Ruff of the Hurricanes' official site.
Andersen stopped 19 of 22 shots en route to a 4-3 shootout loss to Chicago in his last start Jan. 22. He has a 7-10-4 record, 3.23 GAA and .869 save percentage in 21 outings this season. The Capitals are coming off a six-game road trip in which went 2-3-1 while averaging 2.83 goals per game.
More News
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Falls short in shootout•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Set to face Chicago•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Posts strong outing Saturday•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Between pipes Saturday•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Falls to Wings in OT•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Facing Red Wings•