Kotkaniemi (ankle) won't play Saturday versus Edmonton, per Walt Ruff of the Hurricanes' official site.

Kotkaniemi has two goals, five points, 17 shots, 28 hits and 11 blocks in 15 outings this year. His injury isn't believed to be a long-term issue, but his availability to play against Boston on Monday is unclear. Mark Jankowski will be in the lineup versus the Oilers on Saturday due to Kotkaniemi's absence.

