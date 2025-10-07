Hurricanes' Juha Jaaska: On waivers Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jaaska (undisclosed) was placed on waivers by the Canes on Tuesday, Elliotte Friedman of Sportsnet reports.
Evidently, Jaaska has been given the green light by Carolina's medical team and will be headed to the minors, assuming he clears waivers. In his 18 regular-season games with the Canes last year, the 27-year-old winger registered four assists, 20 hits and 11 shots while averaging 8:56 of ice time.
