Hurricanes' Logan Stankoven: Scratched Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Stankoven (undisclosed) will be scratched for Saturday's game against Utah.
Stankoven is probably just getting a game off for roster-management purposes ahead of the playoffs despite his official designation being undisclosed. He has 21 goals and 42 points in 79 outings in 2025-26.
