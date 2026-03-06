Hurricanes' Nicolas Deslauriers: Traded to Carolina
By RotoWire Staff
• 1 min read
Deslauriers was dealt to the Hurricanes from the Flyers on Friday for a conditional seventh-round pick in 2027, Charlie O'Connor of AllPHLY.com reports.
Deslauriers is expected to play a fourth-line role in Carolina, similar to his role in Philadelphia. Deslauriers had one assist, 86 hits and 33 PIM in 24 games this season.
More News
-
Flyers' Nicolas Deslauriers: Earns first point of season•
-
Flyers' Nicolas Deslauriers: Playing time still sparse•
-
Flyers' Nicolas Deslauriers: Lacking offense in part-time role•
-
Flyers' Nicolas Deslauriers: Nets opening goal•
-
Flyers' Nicolas Deslauriers: Pots rare goal•
-
Flyers' Nicolas Deslauriers: Seeing uptick in playing time•