Deslauriers was dealt to the Hurricanes from the Flyers on Friday for a conditional seventh-round pick in 2027, Charlie O'Connor of AllPHLY.com reports.

Deslauriers is expected to play a fourth-line role in Carolina, similar to his role in Philadelphia. Deslauriers had one assist, 86 hits and 33 PIM in 24 games this season.

