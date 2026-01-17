default-cbs-image
Carrier (lower body) will miss Saturday's game against New Jersey, per Mike Morreale of NHL.com.

Carrier has five goals, 10 points, 14 PIM and 91 hits in 38 outings in 2025-26. He has also missed Carolina's past three games. When Carrier is healthy, he will likely serve on the fourth line.

