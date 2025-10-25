Kraken's Brandon Montour: Back with team
By RotoWire Staff
• 1 min read
Montour (personal) was activated from the non-roster list Saturday.
In a corresponding move, Jared McCann (lower body) moved to injured reserve. Following a four-game absence, Montour will be available for Saturday's matchup against Edmonton. He has collected four assists, 11 shots on goal, nine blocked shots and eight hits in four appearances this season.
