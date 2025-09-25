Kraken's Chandler Stephenson: Considered day-to-day
By RotoWire Staff
• 1 min read
Head coach Lane Lambert said Thursday that Stephenson (undisclosed) is considered day-to-day, Alison Lukan of the Kraken Hockey Network reports.
Stephenson sustained an undisclosed injury during Tuesday's preseason game against the Flames, but it doesn't appear as though he's facing a long-term absence. It's not yet clear when he'll be able to return to game action, but it seems possible that he'll be back to full health in time for Opening Night against the Ducks on Oct. 9.
More News
-
Kraken's Chandler Stephenson: Departs Tuesday's game•
-
Kraken's Chandler Stephenson: Secures 50-point campaign•
-
Kraken's Chandler Stephenson: Deposits goal in win•
-
Kraken's Chandler Stephenson: Set to return•
-
Kraken's Chandler Stephenson: Game-time decision Saturday•
-
Kraken's Chandler Stephenson: Not quite ready to return Thursday•