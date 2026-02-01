Kraken's Chandler Stephenson: Deals pair of helpers
By RotoWire Staff
• 1 min read
Stephenson recorded two assists, including one on the power play in Saturday's 3-2 win over the Golden Knights.
Stephenson made an early impact against his former team, helping out on goals by Eeli Tolvanen and Jared McCann in the first period. That's five helpers over the last four games for Stephenson, including a pair of power-play assists. For the season, the 31-year-old center is at 13 goals, 21 assists, 69 shots on net, 39 blocked shots and a minus-13 rating across 52 appearances in a top-six role.
