Kraken's Chandler Stephenson: Departs Tuesday's game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Stephenson (undisclosed) will not return to Tuesday's preseason game versus the Flames, Alison Lukan of the Kraken Hockey Network reports.
Stephenson left the game late in the second period and was unable to return. The center likely would not have played Wednesday in Edmonton anyway, but his status beyond that has yet to be determined.
