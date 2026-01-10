default-cbs-image
Stephenson (personal) was designated as a non-roster player Saturday.

Stephenson won't be available for Saturday's matchup against Carolina, and it's unclear when he will return to the lineup. Seattle activated Jaden Schwartz (lower body) from injured reserve in a corresponding move. Stephenson has registered 11 goals, 27 points, 61 shots on net and 33 blocked shots in 42 appearances this season.

