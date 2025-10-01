Kraken's Chandler Stephenson: Won't play against Edmonton
By RotoWire Staff
• 1 min read
Stephenson (undisclosed) will miss Seattle's preseason finale against Edmonton on Wednesday, per Mike Benton of the Kraken Audio Network.
Stephenson recorded 13 goals and 51 points in 78 outings with Seattle in 2024-25. The 31-year-old should serve in a top-six capacity when he's healthy, but if Stephenson isn't available for Opening Night, then Shane Wright might begin the campaign with a bigger role.
