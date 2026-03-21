Kraken's Eeli Tolvanen: Good to return Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tolvanen (upper body) will play against Columbus on Saturday, per the NHL media site.
Following a two-game absence, Tolvanen will replace Jared McCann (undisclosed) in Saturday's lineup. The 26-year-old Tolvanen has 12 goals and 34 points in 65 appearances this season.
More News
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Remains out Thursday•
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Out of action Tuesday•
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Game-time call against Tampa Bay•
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Tickles twine Saturday•
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Picks two apples against Slovakia•
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Opens scoring Saturday•