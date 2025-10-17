Kraken's Frederick Gaudreau: Placed on injured reserve
By RotoWire Staff
• 1 min read
Gaudreau (undisclosed) was placed on injured reserve Friday.
Gaudreau was dealt to Seattle in the summer after spending four seasons with the Wild. Gaudreau has one assist in four games this season. The Kraken recalled John Hayden from AHL Coachella Valley in a corresponding move.
