Gaudreau (upper body) was activated from injured reserve Saturday, Sound of Hockey reports.

Seattle moved Kaapo Kakko (lower body) to injured reserve in a corresponding move. Despite being deemed a game-time decision, Gadreau should return from a 13-game absence against San Jose on Saturday. He has registered one assist, three shots on goal, five blocked shots and two hits in four outings this season.

