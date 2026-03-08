Kraken's Frederick Gaudreau: Set to miss Saturday's game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Gaudreau (illness) isn't expected to play Saturday versus Ottawa.
Gaudreau has four goals and 18 points in 48 appearances this season. Ryan Winterton will probably draw into the lineup as a result of Gaudreau's absence. The 32-year-old Gaudreau might be able to return Tuesday versus Nashville.
