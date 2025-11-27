Kraken's Jaden Schwartz: Departs Wednesday's game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Schwartz (lower body) won't return to Wednesday's game versus the Stars.
Schwartz was injured late in the second period on a tangle-up in the Stars' crease. He can be considered day-to-day until more information is available. Jani Nyman would likely draw back into the lineup if Schwartz is unable to suit up for Saturday's game versus the Oilers.
