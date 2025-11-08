Kraken's Jake O'Brien: Extends OHL scoring lead
By RotoWire Staff
• 1 min read
O'Brien scored a goal and added three assists in OHL Brantford's 5-4 win over Oshawa on Friday.
O'Brien extended his OHL scoring lead to seven points over Bulldogs teammate and Wild prospect Adam Benak. With nine goals and 28 assists through 16 contests, O'Brien has been absolutely stellar, showing significant growth even from his 32-goal, 98-point regular season in 2024-25.
