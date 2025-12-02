default-cbs-image
Marchment is day-to-day with an undisclosed injury ahead of Thursday's clash with Edmonton, per Emerald City Hockey.

Marchment's absence from practice Monday was deemed maintenance, but the winger has now missed two straight sessions with his undisclosed injury. If Marchment can't suit up against the Oilers, it could mean a promotion to the top six for rookie Berkly Catton or Eeli Tolvanen.

