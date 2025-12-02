Kraken's Mason Marchment: Labeled day-to-day
By RotoWire Staff
• 1 min read
Marchment is day-to-day with an undisclosed injury ahead of Thursday's clash with Edmonton, per Emerald City Hockey.
Marchment's absence from practice Monday was deemed maintenance, but the winger has now missed two straight sessions with his undisclosed injury. If Marchment can't suit up against the Oilers, it could mean a promotion to the top six for rookie Berkly Catton or Eeli Tolvanen.
More News
-
Kraken's Mason Marchment: Goal, assist in win•
-
Kraken's Mason Marchment: Records assist on game winner•
-
Kraken's Mason Marchment: Provides pair of helpers•
-
Kraken's Mason Marchment: Good to play Thursday•
-
Kraken's Mason Marchment: Considered game-time decision•
-
Kraken's Mason Marchment: Not playing Tuesday•