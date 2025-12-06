Kraken's Mason Marchment: Set to return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Marchment (undisclosed) is expected to play against Detroit on Saturday, per Darren Brown of Sound of Hockey.
Based on Saturday's morning skate, Marchment will slot back into a third-line role after sitting out Thursday's 9-4 loss to Edmonton. He has recorded two goals, 11 points, 32 shots on net and 34 hits in 23 appearances this season. Due to Marchment's return, Jani Nyman is projected to be a healthy scratch.
