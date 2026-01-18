default-cbs-image
Beniers scored a goal and added an assist Saturday in a 6-3 loss to Utah.

Beniers has 10 goals and 21 assists in 47 games so far, but his pace is warming. He has 13 points (six goals, seven assists) and 29 shots in his last 14 games. Beniers could be starting to quietly level up for patient managers.

