Kraken's Oscar Fisker Molgaard: Loaned to Coachella Valley
By RotoWire Staff
• 1 min read
Fisker Molgaard was reassigned to AHL Coachella Valley on Thursday.
Fisker Molgaard was recalled Wednesday and had no stats in 6:42 of action against the Kings. He has one assist in three NHL games this season. Fisker Molgaard had seven goals and 22 points in 36 AHL appearances before his recall.
