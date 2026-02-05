default-cbs-image
Fisker Molgaard was reassigned to AHL Coachella Valley on Thursday.

Fisker Molgaard was recalled Wednesday and had no stats in 6:42 of action against the Kings. He has one assist in three NHL games this season. Fisker Molgaard had seven goals and 22 points in 36 AHL appearances before his recall.

