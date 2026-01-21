default-cbs-image
Vasilevskiy made 22 saves Tuesday in a 4-1 win over San Jose.

The Big Cat is an impressive 10-0-1 in his last 11 starts. In his last five games, he has really dialed in his focus and allowed just seven goals. Vasilevskiy is 21-7-3 overall with a 2.18 GAA and a .917 save percentage. He's playing as good a game as he's ever delivered in an NHL uniform.

