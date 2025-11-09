Lightning's Andrei Vasilevskiy: Finally in top form
By RotoWire Staff
• 1 min read
Vasilevskiy made 29 saves Saturday in a 3-2 win over Washington.
Vasy has turned the corner after a bad start to the season. He recorded his first win Oct. 26 after starting 0-3-2, and he's put up a 5-1-0 record since. Overall, Vasilevskiy has improved his GAA to 2.64 and save percentage to .908.
