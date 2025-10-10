Lightning's Andrei Vasilevskiy: Keeps things close in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Vasilevskiy made 29 saves in Thursday's 5-4 loss to the Senators. He allowed four goals.
Dylan Cozens and Artem Zub each beat him once, and Shane Pinto scored two against him. The game was tied until the 18:13 mark of the third. Vasilevskiy is a fantasy stud. His team played a bit loose and let a 3-1 lead slip away. That won't happen often.
