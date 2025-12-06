default-cbs-image
Vasilevskiy will miss his second straight game Saturday with an undisclosed injury, Benjamin Pierce of the Lightning's official site reports.

Vasilevskiy is 11-6-2 with a 2.31 GAA and a .916 save percentage over 19 appearances this season. Jonas Johansson will get the start against the Islanders with Brandon Halverson providing backup duties. Vasilevskiy hopes to return Monday in Toronto, in an all-important division contest.

