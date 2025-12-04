default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Vasilevskiy (undisclosed) will not dress Thursday versus Pittsburgh, according to Eduardo A. Encina of the Tampa Bay Times.

Head coach Jon Cooper said Thursday that Jonas Johansson will get the start, as Vasilevskiy is not available. Cooper went on to say that he expects Vasilevskiy to be ready Saturday against the Islanders. The Lightning recalled Brandon Halverson from AHL Syracuse to be the backup netminder Thursday.

More News