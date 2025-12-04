Lightning's Andrei Vasilevskiy: Out of action Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Vasilevskiy (undisclosed) will not dress Thursday versus Pittsburgh, according to Eduardo A. Encina of the Tampa Bay Times.
Head coach Jon Cooper said Thursday that Jonas Johansson will get the start, as Vasilevskiy is not available. Cooper went on to say that he expects Vasilevskiy to be ready Saturday against the Islanders. The Lightning recalled Brandon Halverson from AHL Syracuse to be the backup netminder Thursday.
