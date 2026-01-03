Lightning's Andrei Vasilevskiy: Set to start Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Vasilevskiy is expected to start on the road against San Jose on Saturday, per Max Miller of NHL.com.
Vasilevskiy has won his past four games while allowing 10 goals on 100 shots (.900 save percentage). He's 15-7-2 with a 2.33 GAA and a .913 save percentage in 24 outings in 2025-26. San Jose is tied for 18th in goals per game with 3.05.
