Lightning's Andrei Vasilevskiy: Slated to start Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Vasilevskiy is expected to start at home against Montreal in Game 5 on Wednesday, per Eduardo A. Encina of Tampa Bay Times.
Vasilevskiy stopped 16 of 18 shots in a 3-2 win over Montreal on Sunday. He's 2-2 with a 2.58 GAA and an .882 save percentage in four playoff outings this year. Vasilevskiy is gearing up for his 125th career postseason appearance. He's 69-52 with a 2.45 GAA and a .917 save percentage in his playoff career.
More News
-
Lightning's Andrei Vasilevskiy: Nabs Game 4 win•
-
Lightning's Andrei Vasilevskiy: Looking to even series in Montreal•
-
Lightning's Andrei Vasilevskiy: Falls to Habs in OT again•
-
Lightning's Andrei Vasilevskiy: Guarding goal Friday•
-
Lightning's Andrei Vasilevskiy: Game 2 win sweet redemption•
-
Lightning's Andrei Vasilevskiy: Set to start in Game 2•