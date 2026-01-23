default-cbs-image
Vasilevskiy will guard the road goal versus the Blackhawks on Friday, Tracey Myers of NHL.com reports.

Vasilevskiy is 10-0-1 with a 1.97 GAA and a .917 save percentage over his last 10 games. The Blackhawks have won three of their last six games while scoring 13 goals in that span.

