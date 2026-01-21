Lightning's Brandon Hagel: Fifteen points in last 10 games
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hagel had two goals and an assist in a 4-1 win over San Jose on Tuesday. He fired five shots.
Hagel has 15 points (seven goals, eight assists) in his past 10 games, and he's on a modest three-game, five-point streak (three goals, two assists). Hagel sits third on the Bolts' scoring list this season with 46 points (25 goals, 21 assists). He leads the Bolts in goals and game-winning goals (six).
