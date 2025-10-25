Lightning's Brandon Halverson: Earns another shutout in AHL play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Halverson posted a 19-save shutout in AHL Syracuse's 3-0 win over Utica.
Halverson has two shutouts and three wins in four starts to begin the AHL campaign. He's setting himself up well for a call-up should the Lightning lose Andrei Vasilevskiy or Jonas Johansson for any length of time. Halverson will continue to handle a starting role over Ryan Fanti while with the Crunch.
