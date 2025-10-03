Lightning's Brandon Halverson: Lands on waivers Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Halverson was placed on waivers by the Lightning on Friday, Renaud Lavoie of TVA Sports reports.
Halverson made some starts for the Lightning during preseason play, but if he clears waivers, he'll head to AHL Syracuse for the start of the regular season. He's made just two regular-season appearances in the NHL during his career and will likely spend most of this year in the minors.
