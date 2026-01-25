Lightning's Darren Raddysh: Continues breakout campaign
By RotoWire Staff
• 1 min read
Raddysh tallied a power-play goal in Saturday's 8-5 loss to the Blue Jackets.
It was Raddysh's first goal in nine games, and his 13th this season. He has amassed 43 points (13 goals, 30 assists) and 109 shots on net through 44 games in 2025-26. It has been an incredible breakout showing for the undrafted 29-year-old defender, who had a career-high 37 points in 73 regular-season outings a year ago.
