Lightning's Darren Raddysh: Fifteen points in last 10 games
By RotoWire Staff
• 1 min read
Raddysh delivered two assists Thursday in a 4-3 loss to the Penguins.
His offensive assault continues. Raddysh was held off the score sheet Tuesday, but he still has 15 points, including 13 assists, in his last 10 games. One of the assists Tuesday came on the power play. Raddysh needs to be in your lineup until he falters.
