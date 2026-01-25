default-cbs-image
Raddysh tallied a power-play goal in Saturday's 8-5 loss to the Blue Jackets.

It was Raddysh's first goal in nine games, and his 13th overall. His pinch-me-I'm-dreaming season continues. Raddysh has an incredible 43 points (13 goals, 30 assists_ and 109 shots in 44 games this season. Not bad for an undrafted 29-year-old defender whose previous best season came last year (37 points; 73 games).

