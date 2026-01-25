Lightning's Darren Raddysh: Pinch-me-I'm-dreaming continues
By RotoWire Staff
• 1 min read
Raddysh tallied a power-play goal in Saturday's 8-5 loss to the Blue Jackets.
It was Raddysh's first goal in nine games, and his 13th overall. His pinch-me-I'm-dreaming season continues. Raddysh has an incredible 43 points (13 goals, 30 assists_ and 109 shots in 44 games this season. Not bad for an undrafted 29-year-old defender whose previous best season came last year (37 points; 73 games).
More News
-
Lightning's Darren Raddysh: Deals two power-play helpers•
-
Lightning's Darren Raddysh: Six-game, 12-point streak•
-
Lightning's Darren Raddysh: Among NHL's top scoring defenders•
-
Lightning's Darren Raddysh: Record book night with hattie•
-
Lightning's Darren Raddysh: Records two more helpers•
-
Lightning's Darren Raddysh: Two points including OT winner•