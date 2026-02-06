Lightning's Darren Raddysh: Six-game, 10-point streak
By RotoWire Staff
• 1 min read
Raddysh delivered an assist in Thursday's 6-1 win over the Panthers.
Raddysh extended his point streak to six games (five goals, five assists). Yes, we keep waiting for him to crash back to earth, and there are no signs of such implosion. Raddysh looks real this season. He has 17 goals, 35 assists, 20 power-play points, 129 shots and a plus 17 rating. His 13.4 shooting percentage is bound to crash at some point, but enjoy the run until it does.
