Raddysh had a goal and two assists in a 6-3 victory over Detroit on Friday.

The goal came on the power play. Raddysh has 10 points (two goals, eight assists) in his past seven games. He has really stepped into the void created by injuries to Victor Hedman (undisclosed) and Ryan McDonagh (undisclosed). Raddysh is a worthy addition while those two are out.

