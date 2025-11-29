Lightning's Darren Raddysh: Ten points in last seven games
By RotoWire Staff
• 1 min read
Raddysh had a goal and two assists in a 6-3 victory over Detroit on Friday.
The goal came on the power play. Raddysh has 10 points (two goals, eight assists) in his past seven games. He has really stepped into the void created by injuries to Victor Hedman (undisclosed) and Ryan McDonagh (undisclosed). Raddysh is a worthy addition while those two are out.
More News
-
Lightning's Darren Raddysh: Posts trio of points•
-
Lightning's Darren Raddysh: Set to play Thursday•
-
Lightning's Darren Raddysh: Didn't travel with team•
-
Lightning's Darren Raddysh: Finds twine in loss•
-
Lightning's Darren Raddysh: Earns two assists in opener•
-
Lightning's Darren Raddysh: Nets power-play marker•