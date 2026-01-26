Lightning's Erik Cernak: Suiting up Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Cernak (upper body) is available for Monday's home game against the Mammoth.
Cernak was injured Saturday in Columbus and classified as a game-time decision earlier Monday, but he's seemingly no worse for wear after taking a hard hit from Mathieu Olivier. The 28-year-old Cernak will skate on the second pairing next to Declan Carlile versus Utah.
