Lightning's Jake Guentzel: Gets 600th NHL point in 630 games
By RotoWire Staff
• 1 min read
Guentzel picked up an assist Tuesday in a 6-1 victory over the Canadiens.
It was his 600th NHL point; it came in his 630th game. Guentzel has 14 goals, 15 assists and 79 shots in 30 games this season, which puts him on pace for 38 goals, 80 points and 215 shots. That's almost identical to his 41-goal, 39-assist and 217 shot effort last year.
