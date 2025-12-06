default-cbs-image
Johansson will defend the home goal against the Islanders on Saturday, Benjamin Pierce of the Lightning's official site reports.

Johansson will make his second straight start, as No. 1 goaltender Andrei Vasilevskiy is unable to go with an undisclosed injury. Johansson is 5-3-0 with a 3.06 GAA and an .892 save percentage in nine appearances this season. The Islanders are 18th in NHL scoring, generating 2.96 goals per game.

