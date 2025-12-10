Lightning's Jonas Johansson: First win in four starts
By RotoWire Staff
• 1 min read
Johansson made 26 saves Tuesday in a 6-1 win over the Canadiens.
It was his fourth straight start and first win in that span while Andrei Vasilevskiy (undisclosed) is out. This time, his mates actually scored to help him out. The Bolts had failed to tap the keg for 130:43. Johansson will remain in the blue paint until Vasy returns, and the former is a solid play as long as his team shows up. He's 6-5-0 with a 2.53 GAA and .907 save percentage overall in 11 starts.
