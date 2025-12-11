default-cbs-image
Johansson will protect the road goal versus the Devils on Thursday, Eduardo A. Encina of the Tampa Bay Times reports.

Johansson has allowed just seven goals over his last four games, but he's unfortunate to be 1-3-0 in that span. He snapped his losing streak with a 26-save effort in Tuesday's 6-1 win over the Canadiens. Johansson continues to see a hefty workload with Andrei Vasilevskiy (undisclosed) sidelined, though Encina reports Vasilevskiy is still considered to be in the day-to-day range.

