default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Johansson made 33 saves in an 8-4 win over New Jersey on Thursday.

Johansson and the Bolts never trailed Thursday. It was his his second straight win after a three-game losing skid. Johansson is now 7-5-0 with a 2.65 GAA and .905 save percentage in 12 starts this season, and he will continue to guard the blue paint until Andrei Vasilevskiy (undisclosed) returns.

More News