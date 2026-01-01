Lightning's Jonas Johansson: Set to start Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Johansson is expected to start on the road against the Kings on Thursday, per Zach Dooley of the Kings' official site.
Johansson stopped 31 of 35 shots in a 5-4 shootout win over Montreal in his last start Sunday. He's 8-6-1 with a 2.82 GAA and an .896 save percentage in 16 outings in 2025-26. The Kings rank 29th in goals per game with 2.58.
